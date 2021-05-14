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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 14.05.2021 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 13.05.2021г. до 06,00 часа на 14.05.2021 г.
Криминалисти на РУ-Сливен са задържали извършители на домова кражба. На 13 май е получено заявление от мъж на 22 години ,че от жилище в град Сливен, негова собственост, са откраднати две тонколони и мобилен телефон „Самсунг”. След проведените издирвателни действия полицейските служители са задържали двама 21-годишни мъже от град Сливен. Те са направили пълни самопризнания и са върнали откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.
В ОДМВР-Сливен са започнати едно бързо и две досъдебни производства за управление на нерегистрирани моторни превозни средства-мотопед и два мотоциклета. Нарушенията са установени при контрол по пътна безопасност от полицейски служители в Нова Загора и Сливен.