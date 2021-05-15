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518 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско
518 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 126 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 413 838, като активните са 34 602.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 41, Бургас – 29, Варна – 42, Велико Търново – 16, Видин – 8, Враца – 5, Габрово – 14, Добрич – 22, Кърджали – 10, Кюстендил – 3, Ловеч – 11, Монтана – 26, Пазарджик – 22, Перник – 9, Плевен – 7, Пловдив – 39, Разград – 6, Русе – 26, Силистра – 9, Сливен – 18, Смолян – 11, София област – 25, София (град) – 62, Стара Загора – 19, Търговище – 14, Хасково – 11, Шумен – 7, Ямбол – 6.
През изминалото денонощие са били излекувани 1991 души, а за целия период – 361 993.
В болница за лечение са настанени 4832 души, от които 504 са в интензивни отделения.
49 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 243.
Към момента общо 1 106 760 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 33 237.
Снимка: Станимир Петков