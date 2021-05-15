Ямбол се тревожи от недостига на специалисти по здравни грижи

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Броят на специалистите по здравни грижи в Ямболска област е на критичния минимум.

Едва 20 процента са медицинските сестри под 50-годишна възраст.

През последните години проблемът с липсата на специалисти по здравни грижи се задълбочава, но кризата с Covid-19 го е направила драстичен, посочва Цветка Бойчева председател на регионалната колегия.

„Имаме колеги по на 74-75 годишна възраст, които все още изпълняват своите професионални задължения, ние сме изключително малко и ако всеки и спазва пенсионната си възраст, след 10 години в Ямбол ще останат 113 души“, каза тя.

В лечебните заведения и лабораториите в областта работят 520 здравни специалисти, а колко са необходими.

„700- 800 колеги е най най-доброто за града, а колкото повече още по-добре, но това е просто мечта“, посочи Цветка Бойчева.

Системата се крепи на факта, че много медицински сестри работят на две-три места едновременно отбеляза тя.