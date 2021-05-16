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203 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско
203 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7 281 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 414 041, като активните са 34 464.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 10, Варна – 31, Велико Търново – 3, Видин – 2, Враца – 5, Габрово – 4, Добрич – 11, Кърджали – 1, Кюстендил – 6, Монтана – 2, Пазарджик – 6, Перник – 3, Плевен – 1, Пловдив – 21, Разград – 1, Русе – 5, Силистра – 3, Сливен – 6, Смолян – 4, София област – 12, София (град) – 44, Търговище – 3, Хасково – 1, Ямбол – 7.
През изминалото денонощие са били излекувани 334 души, а за целия период – 362 327.
В болница за лечение са настанени 4839 души, от които 501 са в интензивни отделения.
7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 250.
Към момента общо 1 113 351 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 591.
Снимка: Станимир Петков