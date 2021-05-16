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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 17.05-23.05.2021 г.

16 май 2021 15:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 38
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 17 до 23 май 2021 г.?

 

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 5,99 лв. за кг.

Свинско месо за готвене – 5,99 лв. за кг.

Телешки, Хамбургски или Камчия салам „Мегдана“ – 2,99 лв. за кг.

Майонеза „Hellmans Original“ – 5,99 лв. за 880 мл.

Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Чери домати сорт „Angelle“ клас 1 – 1,49 лв. за 250 грама в опаковка

Салата Дъбово листо клас 1 – 1,29 лв. за брой

Спанак клас 1 – 1,99 лв. за 300 грама в опаковка

Патладжани клас 1 – 2,29 лв. за кг.

Банани клас 1 – 1,95 лв. за кг.

Авокадо клас 1 – 0,99 лв. за брой

Праскова клас 1 – 2,79 лв. за 500 грама в опаковка

Боровинки клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 2,79 лв. за кг.

Джинджифил корени клас 1 – 7,99 лв. за кг.

Планински чай праскова „Олимпус“ – 2,99 лв. за 1,5 л.

Багета със семена – 0,39 лв. за 150 грама

Закуска „Болонезе“ – 0,79 лв. за 115 грама

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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