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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 17.05-23.05.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 17 до 23 май 2021 г.?
Свинска плешка без кост от нашата витрина – 5,99 лв. за кг.
Свинско месо за готвене – 5,99 лв. за кг.
Телешки, Хамбургски или Камчия салам „Мегдана“ – 2,99 лв. за кг.
Майонеза „Hellmans Original“ – 5,99 лв. за 880 мл.
Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Чери домати сорт „Angelle“ клас 1 – 1,49 лв. за 250 грама в опаковка
Салата Дъбово листо клас 1 – 1,29 лв. за брой
Спанак клас 1 – 1,99 лв. за 300 грама в опаковка
Патладжани клас 1 – 2,29 лв. за кг.
Банани клас 1 – 1,95 лв. за кг.
Авокадо клас 1 – 0,99 лв. за брой
Праскова клас 1 – 2,79 лв. за 500 грама в опаковка
Боровинки клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка
Пъпеш „Галия“ клас 1 – 2,79 лв. за кг.
Джинджифил корени клас 1 – 7,99 лв. за кг.
Планински чай праскова „Олимпус“ – 2,99 лв. за 1,5 л.
Багета със семена – 0,39 лв. за 150 грама
Закуска „Болонезе“ – 0,79 лв. за 115 грама
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков