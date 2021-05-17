Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.05.2021г.(понеделник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Клуцохор в района на ул. Лозарска - къщите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.