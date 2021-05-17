Болницата закупи модерен апарат за Отделението по неонатология

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 21 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 16

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен закупи модерен апарат за обдишване на новородени бебета и го предостави на Отделението по неонатология. Началникът на отделението Д-р Таня Праматарова заяви, че подобен апарат няма в нито едно друго неонатологично звено в страната. Той е с много високо качество, максимално щадящ и съобразен с нуждите и физиологичните особености на новородените бебета.

„Осигурява много щадящо обдишване на всяко дете и свежда до минимум неблагоприятните въздействия“, каза тя.

Това е шестият апарат, с който разполага отделението. Останалите пет се работят и са в употреба, но са амортизирани и морално остарели. Използват се ежедневно за спасяване на деца, които са на апаратна вентилация. Д-р Праматарова благодари на ръководството на болницата и заяви, че то винаги проявява съпричастност и оказва подкрепа на отделението, което се грижи за най-малките пациенти.

През 2020 година в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в отделението са лекувани 1530 бебета, като над 16 процента от тях са недоносени.