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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПО ЗЕЛЕНИТЕ ПЪТЕКИ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ

17 май 2021 15:50, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 20
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На 15 май се осъществи мероприятие по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" с 2,,А“ и 2,,Б“ клас на СУ "Йордан Йовков".

Планината обедини ученици, родители и учители по зелените пътеки на град Сливен. Разходката сред природата им помогна да избягат от забързаното напрегнато ежедневие, ободри ги с чист въздух и нови сили.Това невероятно преживяване ще остане един прекрасен спомен за всички.

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