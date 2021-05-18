677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 505 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 414 869, като активните са 32 844.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 43, Бургас – 13, Варна – 40, Велико Търново – 30, Видин – 15, Враца – 11, Габрово – 21, Добрич – 8, Кърджали – 10, Кюстендил – 12, Ловеч – 14, Монтана – 26, Пазарджик – 15, Перник – 11, Плевен – 17, Пловдив – 49, Русе – 37, Силистра – 13, Сливен – 6, Смолян – 10, София област – 21, София (град) – 113, Стара Загора – 73, Търговище – 21, Хасково – 15, Шумен -17, Ямбол – 16.

През изминалото денонощие са били излекувани 2207 души, а за целия период – 364 682.

В болница за лечение са настанени 4592 души, от които 490 са в интензивни отделения.

84 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 343.

Към момента общо 1 134 977 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 236.