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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съборът в село Самуилово на 2 юни се отменя

18 май 2021 11:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
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Традиционният събор в село Самуилово тази година се отменя, съобщи кметът Красимир Кръстев. Причината за това е епидемичната обстановка и нежелателното струпване на много хора на едно място.

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