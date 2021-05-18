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Обичаме и пазим природата

18 май 2021 16:26, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 31 минути, брой четения: 10
Мероприятие

На 14 май служители на ДПП "Сините камъни", начело с директора инж. Ирина Петрова и гости от гр. София - д-р инж. Анна Петракиева - директор на ДПП "Витоша" и преподавател по дисциплината "Горска педагогика" в Лесотехническия университет - гр. София, проведоха мероприятие с учениците от 3. "а" и 3. "г" класове в ОУ "Елисавета Багряна".

С помощта на различни образователни, състезателни и развлекателни игри, третокласниците показаха и обогатиха своите знания. Те си направиха хербарий, научиха любопитни факти за защитени животни, растения и напътствия за малките туристи. Имаше много вълнение и смях. Всички останаха много доволни.

С нетърпение очакваме нови срещи със служителите на ДПП "Сините камъни "!

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