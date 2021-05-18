Възстановява се присъственото обучение в университетите

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

От утре, 19 май, отпада забраната за провеждане на присъствено обучение, във висшите учебни заведения. Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес, 18.05.2021 г.

С пълния текст на Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

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