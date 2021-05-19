Прекъсване на водоподаването в от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 19.05 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Комлука до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.