457 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

457 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 794 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 415 326, като активните са 30 483.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 23, Варна – 39, Велико Търново – 13, Видин – 11, Враца – 11, Габрово – 16, Добрич – 18, Кърджали – 2, Кюстендил – 12, Ловеч – 17, Монтана – 15, Пазарджик – 19, Перник – 4, Плевен – 7, Пловдив – 35, Русе – 20, Силистра – 5, Сливен – 10, Смолян – 9, София област – 32, София (град) – 67, Стара Загора – 20, Търговище – 3, Хасково – 7, Шумен - 7, Ямбол – 8.

През изминалото денонощие са били излекувани 2782 души, а за целия период – 367 464.

В болница за лечение са настанени 4379 души, от които 485 са в интензивни отделения.

36 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 379.

Към момента общо 1 161 048 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 26 071.