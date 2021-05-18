Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 18.05.2021 г.
Информационен бюлетин 18.05.2021 г.
В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство срещу 36-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 17 май, около 20:50 часа до кръстовищета на ул.“ Захари Величков“ с ул.“Коста Войвода“ в областния град, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген-Пасат“, управляван от 36-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.
Стралджански полицаи задържаха 37-годишен за притежание на наркотици. Вчера при полицейска проверка мъжът е предал по надлежен ред около 3 грама суха тревиста маса-марихуана и около 1 грам метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
По линия "Пожарна безопасност и защита на населението":
В ранните часове на 17 май в РС ПБЗН-Елхово е получен сигнал, че в частен имот, в село Изгрев, гори лек автомобил. Пристигналите на място полицейски екип и огнеборци установили, че огън е обхвал лек автомобил „Ауди А3“, собственост на млад мъж. Огънят е загасен от един специализиран автомобил. Причините за възникване на пожара са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Елхово.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет