Криминална хроника Ямбол - 18.05.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 30 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 30

Информационен бюлетин 18.05.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство срещу 36-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 17 май, около 20:50 часа до кръстовищета на ул.“ Захари Величков“ с ул.“Коста Войвода“ в областния град, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген-Пасат“, управляван от 36-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

Стралджански полицаи задържаха 37-годишен за притежание на наркотици. Вчера при полицейска проверка мъжът е предал по надлежен ред около 3 грама суха тревиста маса-марихуана и около 1 грам метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

По линия "Пожарна безопасност и защита на населението":

В ранните часове на 17 май в РС ПБЗН-Елхово е получен сигнал, че в частен имот, в село Изгрев, гори лек автомобил. Пристигналите на място полицейски екип и огнеборци установили, че огън е обхвал лек автомобил „Ауди А3“, собственост на млад мъж. Огънят е загасен от един специализиран автомобил. Причините за възникване на пожара са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Елхово.