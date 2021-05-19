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Броени дни остават до приключване на ремонта на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен

19 май 2021 21:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25
Сливен

Броени дни остават до приключване на ремонта на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен. В момента се извършват довършителни дейности, сред които озеленяване, оформяне на площите и очертаване на паркоместата. Крайният срок за довършване на строителството е 8 юни, но по молба на кмета Стефан Радев фирмата ще се постарае да приключи по-рано и булевардът да бъде отворен за движение за празника 24 май. Засаждат се много цветя и вече има много нови дръвчета, подходящи за градски условия, чиито корени няма да нанасят щети на изградената инфраструктура.

Снимка: Станимир Петков

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