361 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 11 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 29

361 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 061 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 415 687, като активните са 28 490.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 24, Бургас – 14, Варна – 25, Велико Търново – 10, Видин – 10, Враца – 6, Габрово – 7, Добрич – 8, Кърджали – 13, Кюстендил – 13, Ловеч – 7, Монтана – 9, Пазарджик – 3, Перник – 7, Плевен – 9, Пловдив – 27, Разград – 4, Русе – 17, Силистра – 8, Сливен – 11, Смолян – 8, София област – 13, София (град) – 63, Стара Загора – 13, Търговище – 8, Хасково – 6, Шумен – 10, Ямбол – 8.

През изминалото денонощие са били излекувани 2317 души, а за целия период – 369 781.

В болница за лечение са настанени 4201 души, от които 460 са в интензивни отделения.

37 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 416.

Към момента общо 1 191 397 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 30 349.