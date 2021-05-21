Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 11 от тях в Сливенско

21 май 2021 09:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68
Коронавирус

368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 165 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 055, като активните са 27 053.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 17, Варна – 33, Велико Търново – 10, Видин – 5, Враца – 2, Габрово – 6, Добрич – 10, Кърджали – 20, Кюстендил – 7, Ловеч – 14, Монтана – 9, Пазарджик – 7, Перник – 4, Пловдив – 36, Русе – 5, Силистра – 10, Сливен – 11, Смолян – 11, София област – 8, София (град) – 64, Стара Загора – 28, Търговище – 7, Хасково – 12, Шумен – 6, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 1774 души, а за целия период – 371 555.

В болница за лечение са настанени 4073 души, от които 442 са в интензивни отделения.

31 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 447.

Към момента общо 1 225 601 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 34 227.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 