368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 11 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 68

368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 165 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 055, като активните са 27 053.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 17, Варна – 33, Велико Търново – 10, Видин – 5, Враца – 2, Габрово – 6, Добрич – 10, Кърджали – 20, Кюстендил – 7, Ловеч – 14, Монтана – 9, Пазарджик – 7, Перник – 4, Пловдив – 36, Русе – 5, Силистра – 10, Сливен – 11, Смолян – 11, София област – 8, София (град) – 64, Стара Загора – 28, Търговище – 7, Хасково – 12, Шумен – 6, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 1774 души, а за целия период – 371 555.

В болница за лечение са настанени 4073 души, от които 442 са в интензивни отделения.

31 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 447.

Към момента общо 1 225 601 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 34 227.