Лили Иванова с подаръци и похвали за Софи Маринова след изпълнението ѝ в „Като две капки вода“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Софи Маринова може и да не е част от финалната четворка на "Като две капки вода", но изпълнението ѝ в понеделник остави без думи зрители, фенове, музиканти.

Софи влезе в образа на Лили Иванова и изпълни песента "Скитница". Оказва се, че самата прима е останала повече от впечатлена от изпълнението. В социалните мрежи Софи Маринова се похвали с подаръци от Лили Иванова.

"Не ми достигат думи, с които да изкажа огромната си благодарност към Великата Лили Иванова, за вниманието и уважението, с което ме изненада! Бях на среща с нейният PR. Това не съм си го представяла да ми се случи, никога. Толкова много подаръци ми е изпратила, че ме остави без дъх от вълнение", пише Софи в профила си в Instagram. Но историята не завършва до тук. Оказва се, че Лили Иванова и Софи Маринова са провели телефонен разговор.

"Разговаряхме по телефона и тя ми сподели, че моята имитация ѝ е харесала най-много от всички до сега. Това ме разплака, признавам си. Трудно ми е да опиша точно колко се вълнувам от всичко това, много трудно. Но вие знаете, че моята сила не е в думите. Аз изживявам емоциите. А тази емоция определено е една от най-чаканите в живота ми", споделя Софи и заявява, че Лили Иванова ще остане най-големият идол за нея.