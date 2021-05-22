Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 5 часа, брой четения: 8 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 22.05.2021г.от 14.00 ч. до 18:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.