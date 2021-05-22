362 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 26

362 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 466 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 417, като активните са 25 975.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 12, Бургас – 19, Варна – 30, Велико Търново – 11, Видин – 7, Враца – 9, Габрово – 11, Добрич – 16, Кърджали – 20, Кюстендил – 5, Ловеч – 12, Монтана – 10, Пазарджик – 8, Перник – 6, Плевен – 1, Пловдив – 35, Разград – 4, Русе – 16, Силистра – 5, Сливен – 4, Смолян – 7, София област – 21, София (град) – 48, Стара Загора – 13, Търговище – 8, Хасково – 9, Шумен – 8, Ямбол – 7.

През изминалото денонощие са били излекувани 1413 души, а за целия период – 372 968.

В болница за лечение са настанени 3849 души, от които 417 са в интензивни отделения.

27 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 474.

Към момента общо 1 250 667 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 25 116.