Повишение на температурите и много слънце в съботния ден

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23° и 28°, в София 23°-24°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен юг-югоизточен вятър. Максимални температури на въздуха между 18° и 21°. Температурата на морската вода е от 14° по северното крайбрежие до 17° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и тихо. Минималната температура ще е 10°, а максималната 26°.