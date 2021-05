Броени часове до големия финал на „Евровизия“

След повече от седмица репетиции, два полуфинала и 53 000 теста за новия коронавирус, направени на изпълнители, екипите им и фенове, финалът на песенния конкурс на "Евровизия" ще бъде на живо пред 3500 зрители в Ротердам и пред телевизионна публика от цял свят, съобщиха световните информационни агенции.

Макар и конкурсът да е една от стъпките към връщането на представленията на живо, не всички успяха да избегнат новия коронавирус.

Исландската група "Дади ог Гагнамагнид" ще участват във финала със запис от репетициите, защото има заразен представител.

Изпълнението на предишния победител Дънкан Лорънс беше отменено, след като и той даде положителен резултат на тест за новия коронавирус.

Във финала участват 26 държави. За фаворити се смятат представителите на Малта, Франция, Исландия, Италия и Швейцария.

България ще бъде представена от Виктория Георгиева с песента "Growing Up is Getting Old".

Очаква се финалът да бъде гледан от 150 милиона телевизионни зрители от цял свят.