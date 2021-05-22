Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътнически влак е блокиран в междугарието Хан Аспарух - Нова Загора

22 май 2021 20:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Влак

Самосвал с вдигната каросерия, при преминаване на прелез, е скъсал габаритната рамка и е прекъснал контактната мрежа в междугарието Хан Аспарух - Нова Загора, направление Пловдив - Бургас. Това съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

В участъка е пътнически влак № 80103, който предстои да бъде изтеглен.

Екипи на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" работят по възстановяване на контактната мрежа в района.

Ремонтните дейности се очаква да приключат​ след 18:00 часа.

« предишна


 