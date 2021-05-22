Пътнически влак е блокиран в междугарието Хан Аспарух - Нова Загора

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Самосвал с вдигната каросерия, при преминаване на прелез, е скъсал габаритната рамка и е прекъснал контактната мрежа в междугарието Хан Аспарух - Нова Загора, направление Пловдив - Бургас. Това съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

В участъка е пътнически влак № 80103, който предстои да бъде изтеглен.

Екипи на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" работят по възстановяване на контактната мрежа в района.

Ремонтните дейности се очаква да приключат​ след 18:00 часа.