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За поредно денонощие в Сливенско има четирима заразени с COVID-19, за цялата страна те са 148

23 май 2021 10:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67
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148 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5976 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 565, като активните са 25 876.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 12, Бургас – 12, Варна – 22, Габрово – 2, Добрич – 5, Кърджали – 3, Кюстендил – 1, Ловеч – 5, Монтана – 5, Пазарджик – 2, Перник – 4, Плевен – 2, Пловдив – 18, Разград – 1, Русе – 1, Силистра – 1, Сливен – 4, Смолян – 3, София област – 7, София (град) – 19, Търговище – 2, Хасково – 4, Шумен – 1, Ямбол – 12.

През изминалото денонощие са били излекувани 234 души, а за целия период – 373 202.

В болница за лечение са настанени 3817 души, от които 410 са в интензивни отделения.

13 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 487.

Снимка: Станимир Петков

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