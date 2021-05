Италианска рок група взе наградата на "Евровизия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 30

талианската рок банда "Манескин" е големият победител на "Евровизия"2021, съобщи БНТ.

Това е трета победа на Италия на известния музикален форум след Джилиола Чинкуети през 1964 г. и Тото Котуньо през 1990 г. След края на гласуването на журитата Италия беше на четвърто място, но благодарение на зрителския вот успя да събере достатъчно точки, за да изпревари Франция, Швейцария, Малта.

Българската представителка Виктория Георгиева остана на 11 място с изпълнение на песента си "Growing up is getting old".

В челната десетка след Италия влязоха Франция, Швейцария, Исландия, Украйна, Финландия, Малта, Литва, Русия и Гърция.

"Евровизия" 2021 се проведе след година прекъсване заради пандемията. 26 държави се представиха със свои изпълнения на сцената в битка за голямата награда. В зала "Ахой" в Ротердам бяха допуснати 3500 души, без да бъдат задължавани да носят маски.Крайният резултат беше формиран след изчисляване на резултата, получен след оценките на зрителите и националното жури.

Ето резултатите от зрителския вот, съобщени от БНТ:

Норвегия - 60 точки

Сърбия - 82 точки

Албания - 35 точки

Азербайджан - 33 точки

Сан Марино - 13 точки

Швеция - 63 точки

Кипър - 44 точки

Молдова - 62 точки

Литва - 165

Белгия - 3 точки

Израел - 20 точки

Финландия - 218 точки

Гърция - 79 точки

Украйна - 269

Русия - 100 точки

Португалия - 27 точки

България - 30 точки

Исландия - 180 точки

Италия - 318 точки

Малта - 47 точки

Франция - 251 точки

Швейцария - 165

Преди да станат ясни резултатите от гласуването на публиката, 39 говорители на националните журита обявиха на коя държава присъждат 12 точки.

Ето резултатите от националното жури:

Израел за Швейцария

Полша за Сан Марино

Сан Марино за Франция

Албания за Швейцария

Малта за Албания

Естония за Швейцария

Северна Македония за Сърбия

Азербайджан за Русия

Норвегия за Малта

Испания за Франция

Австрия за Исландия

Великобритания за Франция

Италия за Литва

Словения за Италия

Гърция за Кипър

Латвия за Швейцария

Ирландия за Франция

Молдова за България

Сърбия за Франция

България за Молдова

Кипър за Гърция

Белгия за Швейцария

Германия за Франция

Австралия за Малта

Финландия за Швейцария

Португалия за България

Украйна за Италия

Исландия за Швейцария

Румъния за Малта

Хърватия за Италия

Чехия за Португалия

Грузия за Италия

Литва за Украйна

Дания за Швейцария

Русия за Молдова

Франция за Гърция

Швеция за Малта

Швейцария за Франция

Нидерландия за Франция