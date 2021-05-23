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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Туристическо влакче блъсна възрастен мъж и дете в Бургас

23 май 2021 14:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Снимка от мястото на инцидента

Влакче за туристически разходки блъсна възрастен мъж и десетгодишното му внуче в Бургас. Инцидентът е станал в неделя около 9:35 часа на крайбрежната алея на северния плаж в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Влакчето е пътувало от посока солниците към Морската градина. Причините за инцидента към момента се уточняват.

Двамата пешеходци са получили охлузни наранявания. Откарани са към УМБАЛ - Бургас за оказване на медицинска помощ.

Източник: БТА
Снимка: NOVA

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