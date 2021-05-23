Туристическо влакче блъсна възрастен мъж и дете в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Влакче за туристически разходки блъсна възрастен мъж и десетгодишното му внуче в Бургас. Инцидентът е станал в неделя около 9:35 часа на крайбрежната алея на северния плаж в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Влакчето е пътувало от посока солниците към Морската градина. Причините за инцидента към момента се уточняват.

Двамата пешеходци са получили охлузни наранявания. Откарани са към УМБАЛ - Бургас за оказване на медицинска помощ.