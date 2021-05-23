Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.05-30.05.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 до 30 май 2021 г.?

Домати на клонка клас 1 – 2,49 лв. за кг.

Диня клас 1 – 1,19 лв. за кг.

Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,95 лв. за кг.

Варено-пушен шпек от свинско и говеждо месо с чесън „Класик“ или „Бургас“ – 14,89 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Наборъ“ от нашата витрина – 8,89 лв. за кг.

Натрошено сирене от краве мляко „Родопско чудо“ – 4,65 лв. за 800 грама

Едросмляна домашна лютеница „Олинеза“ – 3,29 лв. за бурканче от 515 грама

Слънчогледово олио „Happy Agro“ – 3,09 лв. за 1 литър

Прясно мляко „Балкан“ – 1,69 лв. за 1 литър

Круши „Пак хам“ клас 1 – 2,99 лв. за кг.

Ябълки „Пинк лейди“ клас 1 – 2,99 лв. за 4 броя в опаковка

Сладолед сандвич „Kinder“ – 0,49 лв. за 35 грама

Яйце с играчка „Kinder joy“ с шоколадов и млечен крем – 1,75 лв. за 20 грама

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/