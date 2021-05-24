131 души с COVID-19 са излекувани за седмица в област Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

В периода от 17 до 23 май са излекувани 131 пациенти с COVID-19, съобщиха от областната администрация. През периода са новодиагностицирани 46 души. Сред тях е 11-годишно дете, като не се налага да бъдат карантинирани негови връстници, и лаборант от доболничната помощ. Няма заболели медици, учители и непедагогически персонал. Няма установени огнища на инфекцията, уточниха от РЗИ – Сливен.

През изминалата седмица починаха петима пациенти с COVID-19.

От началото на имунизационната кампания в област Сливен са поставени 24 391 дози. Ваксинирането продължава, както и досега, в зелените коридори, при общопрактикуващите лекари и във ваксинационните центрове. На разположение са всички, разрешени в страната, векторни и РНК ваксини.