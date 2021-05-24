Специална награда за 24 май!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 35 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 25

На тържествена церемония по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, кметът на Сливен Стефан Радев награди със специалната награда на журито Николета Колева от I а клас за отличното ѝ представяне в провелото се общоградско състезание по случай праника. Учениците от училището ни се представиха чудесно, като завоюваха четвъртото място, а Ники получи максимален брой точки в категорията си, за което бе наградена със специалното отличие.

Повече от три часа ученици от I до IV клас се състезаваха в категориите „четене“, „краснопис“, „рецитиране на стихотворение“ и „правилно писане“ в отбори с по 8 човека. Те показаха умения, талант и концентрация в нелеката надпревара.

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