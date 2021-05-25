Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

25 май 2021 08:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Тест за коронавирус

81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4550 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 727, като активните са 25 511.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 2, Варна – 14, Велико Търново – 1, Видин – 7, Габрово – 2, Кюстендил – 4, Ловеч – 4, Пазарджик – 2, Плевен – 2, Пловдив – 3, Русе – 6, Силистра – 8, Сливен – 4, София област – 5, София (град) – 3, Стара Загора – 6, Хасково – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 318 души, а за целия период – 373 703.

В болница за лечение са настанени 3781 души, от които 406 са в интензивни отделения.

17 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 513.

Към момента общо 1 265 855 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5172.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 