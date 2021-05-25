81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4550 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 416 727, като активните са 25 511.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 2, Варна – 14, Велико Търново – 1, Видин – 7, Габрово – 2, Кюстендил – 4, Ловеч – 4, Пазарджик – 2, Плевен – 2, Пловдив – 3, Русе – 6, Силистра – 8, Сливен – 4, София област – 5, София (град) – 3, Стара Загора – 6, Хасково – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 318 души, а за целия период – 373 703.

В болница за лечение са настанени 3781 души, от които 406 са в интензивни отделения.

17 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 513.

Към момента общо 1 265 855 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5172.