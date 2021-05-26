Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Днес 26.05 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в северната част на кв. Ново село до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.