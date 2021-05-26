Спиране на топлата вода

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Уважаеми клиенти,

поради извършване на ремонтни работи по магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването от 10:00ч. на 26.05.2021г. до 20:00ч. на 27.05.2021г. към следните адреси: бул."Александър Стамболийски"№1; 4; 6;

ул."Драгоман"№11; 15; 16; 17; 19; 21;

ул."Иван Вазов"№2; ул."Одрин"№3;

ул."Неофит Бозвели"№4; 8; 14; 26;

ул."Г.С.Раковски"№80; ул."Петко Каравелов"№35; 35а;

ул."Софроний Врачански"№1; 8;

бул."Христо Ботев"№25; 27; 45; 47;

ул."Д-р Иван Селимински"№20.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.