406 са новите случаи на коронавирус потвърдени вчера, 7 от тях в Сливенско

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406 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 13 839 теста. Позитивните проби са 2,9% от изследваните. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 417 133, показват данните в Единния информационен портал.

Новозаразени по области: Благоевград – 13; Бургас – 5; Варна – 27; Велико Търново – 22; Видин – 8; Враца – 3; Габрово – 6; Добрич – 7; Кърджали – 8; Кюстендил – 4; Ловеч – 4; Монтана – 24; Пазарджик – 10; Перник – 8; Плевен – 8; Пловдив – 43; Разград – 3; Русе – 19; Силистра – 5; Сливен – 7; Смолян – 10; София област – 18; София (град) – 89; Стара Загора – 24; Търговище – 9; Хасково – 6; Шумен – 11; Ямбол – 5.

Активните случаи са 23 426, а оздравелите за денонощието – 2423. Преболедувате инфекцията до момента са 376 126.

На болнично лечение са 3533 души, 383 от тях са в интензивно отделение.

Починалите за денонощието са 68, а общият брой жертви на вируса е 17 581.

През вчерашния ден са поставени 16 870 ваксини. Направените досега имунизации са 1 282 717.