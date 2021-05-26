Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

406 са новите случаи на коронавирус потвърдени вчера, 7 от тях в Сливенско

26 май 2021 13:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Коронавирус

406 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 13 839 теста. Позитивните проби са 2,9% от изследваните. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 417 133, показват данните в Единния информационен портал.

Новозаразени по области: Благоевград – 13; Бургас – 5; Варна – 27; Велико Търново – 22; Видин – 8; Враца – 3; Габрово – 6; Добрич – 7; Кърджали – 8; Кюстендил – 4; Ловеч – 4; Монтана – 24; Пазарджик – 10; Перник – 8; Плевен – 8; Пловдив – 43; Разград – 3; Русе – 19; Силистра – 5; Сливен – 7; Смолян – 10; София област – 18; София (град) – 89; Стара Загора – 24; Търговище – 9; Хасково – 6; Шумен – 11; Ямбол – 5.

Активните случаи са 23 426, а оздравелите за денонощието – 2423. Преболедувате инфекцията до момента са 376 126.

На болнично лечение са 3533 души, 383 от тях са в интензивно отделение.

Починалите за денонощието са 68, а общият брой жертви на вируса е 17 581.

През вчерашния ден са поставени 16 870 ваксини. Направените досега имунизации са 1 282 717.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 