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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Президентът Румен Радев назначи Пламен Тончев за шеф на ДАНС

26 май 2021 21:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34
Румен Радев

Държавният глава Румен Радев подписа указ по предложение на Министерски съвет за освобождаването на Димитър Георгиев от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

С друг указ президентът назначава за председател на ДАНС Пламен Тончев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Източник: БНР
Снимка: Facebook/Румен Радев

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