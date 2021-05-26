Президентът Румен Радев назначи Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

Държавният глава Румен Радев подписа указ по предложение на Министерски съвет за освобождаването на Димитър Георгиев от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

С друг указ президентът назначава за председател на ДАНС Пламен Тончев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.