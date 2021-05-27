393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 36

393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 872 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 417 526, като активните са 22 591.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 26, Бургас – 20, Варна – 26, Велико Търново – 12, Видин – 8, Враца – 8, Габрово – 6, Добрич – 11, Кърджали – 9, Кюстендил – 8, Ловеч – 8, Монтана – 12, Пазарджик – 8, Перник – 4, Плевен – 7, Пловдив – 51, Разград – 6, Русе – 10, Силистра – 6, Сливен – 5, Смолян – 4, София област – 8, София (град) – 81, Стара Загора – 18, Търговище – 7, Хасково – 7, Шумен – 11, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 1192 души, а за целия период – 377 318.

В болница за лечение са настанени 3 396 души, от които 375 са в интензивни отделения.

36 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 617.

Към момента общо 1 303 575 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 860.