Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2021г.(Четвъртък)от 09.00ч до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Българка"-южно от СОУ"Йордан ЙОвков".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.