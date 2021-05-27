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Прием на учениците в I клас - 1 юни от 13 часа

27 май 2021 15:51, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 42 минути, брой четения: 16
12 ОУ

Уважаеми родители,

Новият график на дейностите по приема на учениците в I клас, е вече утвърден. Родителите могат да се запознаят с него от раздел „График на дейностите“ на специализирания сайт за прием: https://priem.sliven.bg:3443

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