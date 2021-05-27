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Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев

27 май 2021 20:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 28
Стефан Янев

Министър-председателят на Република България Стефан Янев проведе телефонен разговор с министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев.

Премиерът Заев честити на българския премиер назначаването му като служебен министър-председател и му пожела ползотворна и успешна работа.

Политическите лидери на двете държави споделиха общата си отговорност да създадат среда за диалог и конструктивни разговори.

Двамата премиери обсъдиха теми от общ двустранен интерес, като акцентираха върху необходимостта от полагане на усилия за по-ефективен политически диалог.

Източник: МС

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