Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 28

Министър-председателят на Република България Стефан Янев проведе телефонен разговор с министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев.

Премиерът Заев честити на българския премиер назначаването му като служебен министър-председател и му пожела ползотворна и успешна работа.

Политическите лидери на двете държави споделиха общата си отговорност да създадат среда за диалог и конструктивни разговори.

Двамата премиери обсъдиха теми от общ двустранен интерес, като акцентираха върху необходимостта от полагане на усилия за по-ефективен политически диалог.