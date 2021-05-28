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През изминалото денонощие 4 са заразени с коронавирус в Сливенско - за страната са 293
293 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 164 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 417 819, като активните са 21 026.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 24, Бургас – 10, Варна – 23, Велико Търново – 5, Видин – 4, Враца – 7, Габрово – 10, Добрич – 5, Кърджали – 10, Кюстендил – 6, Ловеч – 4, Монтана – 9, Пазарджик – 10, Перник – 3, Плевен – 5, Пловдив – 28, Разград – 2, Русе – 11, Силистра – 7, Сливен – 4, Смолян – 1, София област – 7, София (град) – 57, Стара Загора – 16, Търговище – 4, Хасково – 5, Шумен – 8, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 1 838 души, а за целия период – 379 156.
В болница за лечение са настанени 3 295 души, от които 379 са в интензивни отделения.
20 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 637.
Към момента общо 1 321 786 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 212.
Снимка: Станимир Петков