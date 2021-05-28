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Жълт код за вятър, гръмотевици и валежи в 24 области, оранжев - в 4

28 май 2021 09:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Кодове за опасно време са в сила днес

За 24 области в страната е обявен жълт код за силен вятър, обилни валежи и гръмотевици.

За останалите 4 области е в сила оранжев код. Това са Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

Източник: БНР

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