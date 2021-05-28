Жълт код за вятър, гръмотевици и валежи в 24 области, оранжев - в 4

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

За 24 области в страната е обявен жълт код за силен вятър, обилни валежи и гръмотевици.

За останалите 4 области е в сила оранжев код. Това са Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.