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Президентът Радев ще се срещне с италианския си колега Серджо Матарела в Рим

28 май 2021 10:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24
Рим, Италия

Днес е последният ден от посещението на президента Румен Радев и българската делегация във Ватикана и Италианската република. В последния ден от посещението си Радев се срещна с италианския президент Серджо Матарела.

По време на посещението Радев и българската делегация бяха приети от Негово Светейшество папа Франциск. Българската делегация и делегацията на Северна Македония, водени от президента Стево Пендаровски, които пътуваха заедно, отдадоха почит на делото на светите братя Кирил и Методий в Рим.

Източник: БНР

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