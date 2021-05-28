Президентът Радев ще се срещне с италианския си колега Серджо Матарела в Рим

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 24

Днес е последният ден от посещението на президента Румен Радев и българската делегация във Ватикана и Италианската република. В последния ден от посещението си Радев се срещна с италианския президент Серджо Матарела.

По време на посещението Радев и българската делегация бяха приети от Негово Светейшество папа Франциск. Българската делегация и делегацията на Северна Македония, водени от президента Стево Пендаровски, които пътуваха заедно, отдадоха почит на делото на светите братя Кирил и Методий в Рим.