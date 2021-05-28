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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 31 май сектор „Български документи за самоличност” в Сливен ще приема граждани с удължено работно време

28 май 2021 11:15, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 30
сектор „Български документи за самоличност” в Сливен

От 31 май сектор „Български документи за самоличност” в Сливен ще приема граждани с удължено работно време – от 07,30 до 17,30 часа без прекъсване.

Службите БДС в Нова Загора, Котел и Твърдица ще работя с редовно работно време.

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