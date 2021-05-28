От 31 май сектор „Български документи за самоличност” в Сливен ще приема граждани с удължено работно време

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

От 31 май сектор „Български документи за самоличност” в Сливен ще приема граждани с удължено работно време – от 07,30 до 17,30 часа без прекъсване.

Службите БДС в Нова Загора, Котел и Твърдица ще работя с редовно работно време.