287 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

287 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 506 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 418 106, като активните са 20 200.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 18, Бургас – 15, Варна – 17, Велико Търново – 7, Видин – 2, Враца – 2, Габрово – 8, Добрич – 7, Кърджали – 1, Кюстендил – 3, Ловеч – 2, Монтана – 6, Пазарджик – 10, Перник – 4, Плевен – 6, Пловдив – 27, Разград – 6, Русе – 11, Силистра – 1, Сливен – 5, Смолян – 11, София област – 7, София (град) – 55, Стара Загора – 28, Търговище – 3, Хасково – 7, Шумен – 3, Ямбол – 15.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 098 души, а за целия период – 380 254.

В болница за лечение са настанени 3 188 души, от които 367 са в интензивни отделения.

15 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 652.

Към момента общо 1 341 130 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 351.