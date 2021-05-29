Почина художника Евгени Вълев

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

Почина художника Евгени Вълев. Вълев е завършил сценография в Националната художествена академия. Повече от 35 години е бил художник-сценограф в Драматичния театър в Сливен. Дълги години е бил председател на Дружеството на художниците в Сливен.

Сливенци познават творбите на художника запечатали или оформили облика на сакрални за хората на града места, претворили природни кътове на уникалния Сливенски балкан или платна, пресъздаващи битието на съвременника.

През годините Евгени Вълев изявява майсторството си в жанровете сценография, стенопис, живопис и рисунка.