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Почина художника Евгени Вълев

29 май 2021 11:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Евгени Вълев

Почина художника Евгени Вълев. Вълев е завършил сценография в Националната художествена академия. Повече от 35 години е бил художник-сценограф в Драматичния театър в Сливен. Дълги години е бил председател на Дружеството на художниците в Сливен.

Сливенци познават творбите на художника запечатали или оформили облика на сакрални за хората на града места, претворили природни кътове на уникалния Сливенски балкан или платна, пресъздаващи битието на съвременника.

През годините Евгени Вълев изявява майсторството си в жанровете сценография, стенопис, живопис и рисунка.

Снимка: Станимир Петков

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