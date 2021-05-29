Катастрофа затвори пътя между Сливен и Казанлък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 57 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 57

Заради катастрофа е временно ограничено движението на пътя между Сливен – Казанлък, в района на Твърдица, посочват от АПИ. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Оризари – Твърдица – п.в. Твърдица и обратно.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.