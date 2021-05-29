Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Катастрофа затвори пътя между Сливен и Казанлък

29 май 2021 13:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 57
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Оризари – Твърдица – п.в. Твърдица и обратно

Заради катастрофа е временно ограничено движението на пътя между Сливен – Казанлък, в района на Твърдица, посочват от АПИ. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Оризари – Твърдица – п.в. Твърдица и обратно.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 