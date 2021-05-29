Възстановено е движението по пътя София - Бургас в района на Твърдица

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 20

Възстановено е движението по пътя Сливен – Казанлък, в района на Твърдица, съобщиха от Пътната агенция.

За няколко часа пътят беше затворен заради катастрофа между два тежкотоварни автомобила.