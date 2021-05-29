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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възстановено е движението по пътя София - Бургас в района на Твърдица

29 май 2021 18:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 20
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Възстановено е движението по пътя Сливен – Казанлък, в района на Твърдица, съобщиха от Пътната агенция.

За няколко часа пътят беше затворен заради катастрофа между два тежкотоварни автомобила.

Източник: БНР
Снимка: Радио ВИДИН

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