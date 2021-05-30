115 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 24

115 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7 850 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 418 221, като активните са 20 205.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 8, Бургас – 13, Варна – 15, Велико Търново – 4, Видин – 0, Враца – 1, Габрово – 3, Добрич – 5, Кърджали – 1, Кюстендил – 4, Ловеч – 1, Монтана – 2, Пазарджик – 6, Перник – 2, Плевен – 0, Пловдив – 11, Разград – 0, Русе – 3, Силистра – 0, Сливен – 5, Смолян – 3, София област – 4, София (град) – 16, Стара Загора – 2, Търговище – 2, Хасково – 2, Шумен – 0, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 105 души, а за целия период – 380 359.

В болница за лечение са настанени 3 197 души, от които 364 са в интензивни отделения.

5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 657.

Към момента общо 1 348 204 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 074.