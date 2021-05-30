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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Чартърните полети от Беларус до Бургас и Варна са анулирани

30 май 2021 16:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Самолет

Първите туристически чартърни полети от Беларус до Варна и Бургас са анулирани, след като вчера Украйна затвори въздушното си пространство за полети заради скандала със задържания опозиционен журналист Роман Протасевич.

Чартърната програма се отлага за след 18 юни, като ще се търси вариант за изпълнение през Русия, съобщава ТravelNews.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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