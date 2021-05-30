Чартърните полети от Беларус до Бургас и Варна са анулирани

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Първите туристически чартърни полети от Беларус до Варна и Бургас са анулирани, след като вчера Украйна затвори въздушното си пространство за полети заради скандала със задържания опозиционен журналист Роман Протасевич.

Чартърната програма се отлага за след 18 юни, като ще се търси вариант за изпълнение през Русия, съобщава ТravelNews.