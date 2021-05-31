Търси се спешно нулева отрицателна кръв за пострадал при катастрофата с тировете край Гурково

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Търси се спешно кръв за един от пострадалите при вчерашната катастрофа край Гурково:

Здравейте!

Пиша Ви с молба за помощ!

Мъжът ми вчера беше един от участниците в тежката катастрофа край

Гурково с тировете.

Имаме нужда от помощ, моля Ви помогнете.

Търсим спешно нулева отрицателна кръв да се дари в Сливен.

Моля Ви, ако можете да ни помогнете свържете се с мен.

Плащам всичко, няма проблем. Искам да спася живота му.

0892979970