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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Търси се спешно нулева отрицателна кръв за пострадал при катастрофата с тировете край Гурково

31 май 2021 09:00, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 35
Кръводаряване

Търси се спешно кръв за един от пострадалите при вчерашната катастрофа край Гурково:

 

Здравейте!

 

Пиша Ви с молба за помощ!

 

Мъжът ми вчера беше един от участниците в тежката катастрофа край

 

Гурково с тировете.

 

Имаме нужда от помощ, моля Ви помогнете.

 

Търсим спешно нулева отрицателна кръв да се дари в Сливен.

 

Моля Ви, ако можете да ни помогнете свържете се с мен.

 

Плащам всичко, няма проблем. Искам да спася живота му.

 

0892979970

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